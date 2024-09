Es ist nicht der erste Wasserschaden heuer in Bergheim, Starkregenereignisse gab es diesen Sommer schon so einige. Neben dem verheerenden Hochwasser Anfang Juni, gab es auch im Juli teils sehr starke Niederschläge, die zu Schäden geführt haben, so zum Beispiel am Wochenende des 20. und 21 Julis in der Gemeinde Bergheim.

