Neuburger Innenstadt im Wandel: Das nächste Traditionsgeschäft macht dicht – „Wenn Schluss ist, ist Schluss“

Noch stapeln sich die Dirndl und Lederhosen in den Regalen, doch schon bald wird das Licht ausgehen: Nach zehn Jahren schließt das traditionsreiche Textilgeschäft „Bergmair Tracht“ in der Schmidstraße der Neuburger Innenstadt. Der laufende Räumungsverkauf zieht nochmal viele Kunden an – manche kommen, um noch ein Schnäppchen zu machen, andere, um sich persönlich zu verabschieden oder vom Schock über die Schließung zu berichten. Für Josef und Elfi Bergmair ist es ein Einschnitt, zugleich aber auch eine bewusste und nicht gedrängte Entscheidung. „Wir müssen nicht aufhören – wir hören auf“, betont Josef Bergmair. „Wenn Schluss ist, ist Schluss“, sind sich die Bergmairs einig. Das sei dann voraussichtlich im November dieses Jahres der Fall.

Innenstadt: Corona, Baustellen und Personalmangel – Warum Bergmair Tracht jetzt schließt

Corona-Jahre, Baustelle vor der Ladentür und fehlende Laufkundschaft haben tiefe Spuren hinterlassen. Zwar sei der Umsatz nicht markant eingebrochen, doch die Freude am Betreiben des Geschäfts sei über die Jahre stetig geschwunden. „Es war frustrierend: erst Lockdown, dann die Bagger vor der Türe – genau in der Hochzeitssaison 2022“, erinnert sich Josef Bergmair. Dazu kam der Personalmangel: Elfi Bergmair führte den Laden zuletzt praktisch allein – nicht zuletzt, weil es immer schwieriger geworden sei, gutes Personal zu finden. „Irgendwann reicht es“, fasst ihr Mann zusammen. Mit 64 und 60 Jahren wollen beide einen neuen Lebensabschnitt beginnen.

Letzte Stücke am Kleiderständer: Beim Räumungsverkauf von Bergmair Tracht verabschieden sich viele Stammkunden persönlich.

Dabei hinterlässt das Ehepaar Spuren in der Region und sogar über den Landkreis hinweg. Kunden kamen nicht nur aus Neuburg, sondern auch aus Regensburg, Treuchtlingen oder sogar Berlin. Besonders im Bereich Hochzeitsausstattung in Tracht hatte sich das Geschäft einen Namen gemacht. „Viele sind traurig, dass wir aufhören und haben uns das jetzt auch gesagt“, sagt Elfi Bergmair. Stolz ist das Paar auch auf die Qualität, die sie über ein ganzes Jahrzehnt in Neuburg verkauft hat: Hemden aus Österreich, Lederhosen nur aus Europa, Dirndlblusen aus Portugal – Billigware war hier nie zu finden. „Das haben die Leute immer an uns geschätzt“, sagt Josef Bergmair.

Ein Jahrzehnt Bergmair Tracht: Hochzeiten, Stammkunden und hochwertige Ware

Dass ein Trachtengeschäft trotz Internet konkurrenzfähig sein kann, davon sind die Bergmairs überzeugt. „Ein Dirndl passt selten sofort. Man braucht Beratung, Anpassung – das kann kein Online-Shop ersetzen.“ Gleichwohl spürt auch er den Wandel: Bequemlichkeit, Rücksendekultur, der Preisunterschied im Netz. „Der Kunde ist heute nicht mehr wie früher“, sagt er. „Aber Tracht bleibt für immer ein Teil der Kultur. Wenn wir die verlieren, können wir auch die Sprache gleich mit wegschmeißen.“

Die Bergmairs selbst wollen es jetzt etwas ruhiger angehen. Ein kompletter Rückzug aus dem Trachtengeschäft oder generell dem Berufsleben ist im gehoben Alter für die beiden naheliegend. Trotzdem schließt Elfi Bergmair eine Eröffnung eines neuen Ladens, wohl aber an einem anderen Ort, nicht aus. „Das entscheiden wir spontan“, meint Elfi Bergmair. Klar ist: Mehr Zeit soll es künftig am Gardasee geben, beim Bootfahren und in der Sonne. „Das ist unser Lebensabend“, sagt Josef Bergmair.

Neuburger Innenstadt: Zukunft der Schmidstraße ungewiss – gab es einen Domino-Effekt?

Ob ein Nachfolger in die Ladenfläche einzieht, wissen die Bergmairs nicht, da die Räume angemietet sind. Aber Josef Bergmair gibt zu bedenken: „Viele Flächen stehen leer oder werden zu Showrooms. Das bringt kaum Leute.“ Schon jetzt prägen geschlossene Geschäfte wie Keidler die Schmidstraße, führt er aus – ein „Domino-Effekt“ sei spürbar. Umso wichtiger sei es ihm, dass die Innenstadt wieder belebt werde – nicht nur für Händler, sondern auch für die Kunden.

So endet ein Kapitel, das Neuburgs Innenstadt ein ganzes Jahrzehnt lang geschmückt hat. Mit Wehmut, aber auch Gelassenheit blicken die Bergmairs zurück – mit Freude in die Zukunft. Und sie setzen ein klares Schlusswort: „Wir haben nicht schließen müssen – wir wollen unseren eigenen Schlussstrich setzten. Und irgendwann ist es genug.“