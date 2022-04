Der Stausee in Bertoldsheim ist „ausgelaufen“

Plus Die Donau beim Stausee in Bertoldsheim wurde um 1,50 Meter abgesenkt. Ein Fischsterben gab es diesesmal nicht. Drohnen filmen die Schlammpfützen, Helfer sammeln Muscheln.

Und plötzlich war der Stausee halbleer. Der Kraftwerksbetreiber hat am Dienstag den Kopfspeicher Bertoldsheim um 1,5 Meter abgesenkt, um Platz für den Brückenbau zu schaffen. Nach Lage der Dinge ist die Katastrophe für die Fischwelt ausgeblieben.