Donaubrücke Bertoldsheim wird wieder gesperrt

Die Donaubrücke Bertoldsheim wird an zwei Tagen wieder gesperrt.

Im Zuge des Ersatzneubaus und der Vorbereitung für Schweißarbeiten ist eine weitere Sperrung der Donaubrücke an der Staustufe Bertoldsheim erforderlich. Das teilt das Landratsamt mit Die Vollsperrung erfolgt am Dienstag, 12. Juli, und am Mittwoch, 13. Juli, jeweils von 8 bis 17 Uhr. (AZ)