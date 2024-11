Rekordfasching in Bertoldsheim: Hofstaat der Prinzenpaare so groß wie nie zuvor

„Sowohl der kleine als auch der große Hofstaat sind in der anstehenden Faschingssaison so groß wie nie zuvor“, freut sich der Vorsitzende der Faschingsgesellschaft Bertoldsheim, Christian Diederichs. Richtig traurig sei allerdings auch, dass man vielen Bewerbern absagen musste.

Magdalena I. und Jonas II. regieren den kleinen Hofstaat in Bertoldsheim

Bei diesem Rieseninteresse war es kein Wunder, dass die vier Regenten im kommenden Fasching alle aus Bertoldsheim kommen. Kinderprinzessin wird ab dem 11. November ganz offiziell Magdalena I. (Müller). Die elfjährige Schülerin der Maria-Ward-Schule zog unter drei Bewerberinnen das „große Los“. Traditionell wird die Kinderprinzessin ausgelost. Beworben hat sich Magdalena I., weil Tanzen ihr Hobby ist. Magdalena I. ist trotz ihres Kindesalters ein „Urgestein“ im Bertoldsheimer Fasching. Bereits 2018 stand sie im Ensemble der „Tanzmäuse“ und wechselte in die Kindergarde. Außerdem hat sie klare Vorstellungen von ihrem Prinzen, den sie sich aussuchen durfte. „Den wollt ich haben, weil er noch frei stand“, begründet die Kinderprinzessin ihre Wahl auf Jonas II. (Artner).

Obwohl der zwölfjährige Jonas seine Prinzessin seit der Krabbelgruppe kennt, sagte er zunächst nein. „Ich musste überlegen und wollte sie ein wenig zappeln lassen“, begründet der Schüler der Staatlichen Realschule Neuburg seine Spontanentscheidung. Der „Findungsprozess“ endete ziemlich schnell, worauf ein klares „Ja“ folgte. Seitdem zählt Tanzen auch zu den Hobbys von Jonas. Schon länger jagt er für den SV Bertoldsheim dem runden Leder nach und spielt das Tenorhorn in der Bläserklasse. Jonas II. ist Faschingsdebütant.

Anna II. und Leopold I. führen als erfahrenes Prinzenpaar den großen Hofstaat

Ebenfalls von Kindesbeinen an ist Prinzessin Anna II. (Kugler) fest im Bertoldsheimer Fasching dabei. „Ich bin eine Allrounderin der fünften Jahreszeit“, beschreibt sie ihr Faschingsengagement. Die 21-jährige Studentin für Lehramt am Gymnasium an der KU Eichstätt startete bei den Tanzmäusen durch bis in die Garde. Vergangenes Jahr trainierte sie die Prinzenpaare. Kein Wunder, dass sie leidenschaftliche Tänzerin ist. Sonntags zieht es sie zum Fußballplatz des SV Bertoldsheim.

Dort tummelt sich auch Prinz Leopold I. (Margraf). Der 21-jährige Metallbauer bei Simon Metallverarbeitung in Rennertshofen ist schon so etwas wie ein „alter Hase“ im Bertoldsheimer Fasching. „Dies ist bereits meine elfte Saison“, verkündet der neue Prinz stolz. Da liegt ihm das Tanzen natürlich schon im Blut. Dazu engagiert er sich bei der Freiwilligen Feuerwehr.

Engagement und Freude: 160 aktive Mitglieder im Fasching in Bertoldsheim

„Von unseren 230 Mitgliedern sind 160 aktiv im Fasching“, verrät Christian Diederichs. Dies zeige, wie lebendig die Faschingsgesellschaft ist, freut sich der Präsident. Erste Anfragen und feste Buchungen beweisen, wie sehr die Bertoldsheimer Jecken in der Region gefragt sind. Weiteste Reisen der großen Garde sind nach Ingolstadt und Denkendorf. Die Kindergarde fährt bis Meitingen. Im Gepäck haben sie 400 Orden der „Großen“ und 350 der „Kleinen“, alle in Bertoldsheim in Handarbeit hergestellt.

Zum Krönungsball lädt die Faschingsgesellschaft Bertoldsheim am Samstag, 4. Januar, in der Schlosswirtschaft ein. Am 25. Januar findet das Gardetreffen in Schweinspoint statt und am Faschingssamstag, 1. Februar, der große Faschingsumzug durch Bertoldsheim. Erster Termin nach der Proklamation ist das „Faschingsglühen“ am 16. November ab 17 Uhr am Bertoldsheimer Feuerwehrhaus. Buchungsanfragen sind über die Homepage www.fg-bertoldsheim.de möglich. (AZ)