Betrugsmasche auf dem Schloßfest: Polizei sucht mit weiteren Details nach Zeugen

Wie bereits berichtet, ist der Betreiber eines Verkaufsstandes beim Neuburger Schloßfest am Samstagnacht Opfer einer perfiden Diebstahls-Masche geworden. Während ein Täter den 79-jährigen Mann am Stand in ein Gespräch verwickelte, begab sich der zweite Täter durch einen Hintereingang in die Hütte. Dort entwendete der Unbekannte eine Geldbörse mit einem vierstelligen Euro-Betrag. Jetzt sucht die Polizei erneut Zeugen zu diesem Fall. Wie sich im Zuge der Ermittlungen ergeben hat, ist der Diebstahl am Samstag zwischen 22.20 Uhr und 22.30 Uhr begangen worden.

Schloßfest-Händler wurde Opfer von Betrügern

Zum Zeitpunkt des Diebstahls fand gegenüber des betroffenen Standes in der Amalienstraße (zwischen Stand und historischem Karussell) ein Platzkonzert von „Zackenflanke“ statt. Die Polizei fragt: Haben Zuschauer dieses Konzert fotografiert/Videos gemacht? Auch werden Fotos und Videos erbeten, die in dem Bereich des Tatortes im Zeitraum zwischen 22.10 Uhr und 22.40 Uhr gefertigt wurden. Zeugen sollen sich mit der Polizei Neuburg unter Telefon 08431/67110 in Verbindung setzen. Außerdem sucht die Polizei nach einer Frau, die in Begleitung eines Kindes zur Tatzeit an dem betroffenen Stand war. Auch diese Zeugin wird dringend gebeten, sich zu melden.

Die bislang Unbekannten werden wie folgt beschrieben: Sie waren etwa 60 Jahre alt, zwischen 170 und 180 Zentimeter groß und hatte eher südländisches Aussehen. Der Täter trug ein weißes Hemd – keine Schloßfest-Gewandung. Der zweite Mann war ebenfalls rund 60 Jahre alt, zwischen 170 und 180 Zentimeter groß und ebenfalls von südländischem Aussehen. Der Täter trug ein helles T-Shirt, hatte graue Haare und war ebenfalls ohne Gewandung. (AZ)