Mann fährt betrunken und ohne Führerschein zum Gefängnis

Betrunken und ohne Führerschein - so ist ein 45-Jähriger aus Nürnberg am Mittwochfrüh um kurz nach 8 Uhr am Gefängnis in der Sudetenlandstraße aufgetaucht. Wie die Polizei mitteilt, wollte er dort einen Häftling besuchen. Jedoch stellten die Justizbeamten bereits bei der Einlasskontrolle eine deutliche Alkoholfahne fest.

Ein Nürnberger ist in Neuburg betrunken zum Gefängnis gefahren

Da der 45-Jährige zuvor beobachtet worden war, wie er vor die Justizvollzugsanstalt gefahren ist, wurde die Polizei verständigt. Bei der anschließenden Kontrolle bestätigte sich der Verdacht: Ein Alkotest ergab 2,3 Promille. Einen Führerschein hat der 45-Jährige ebenfalls nicht. Er musste sich im Anschluss in der Klinik Neuburg einer Blutentnahme unterziehen. Die Fahrzeugschlüssel wurden im Anschluss an die fahrtüchtige Beifahrerin übergeben. (AZ)