Ohne Licht und recht unsicher: Polizei erwischt betrunkene Autofahrerin

In der Nacht auf Samstag wurde der Polizei in Neuburg gegen 1.30 Uhr ein Auto gemeldet, das in der Innenstadt von Neuburg ohne Licht unterwegs sei. Außerdem fiel die recht unsichere Fahrweise auf. Der Anrufer blieb dem Fahrzeug auf den Fersen und konnte beobachten, dass das Auto in Heinrichsheim anhielt, eine Frau ausstieg und das angrenzende Wohnhaus betrat.

Die Polizei konnte die Frau in Heinreichsheim kontrollieren

Kurze Zeit später traf eine Streife der Polizei vor Ort ein und konnte die Fahrerin, eine 35-jährige Neuburgerin, kontrollieren. Ein von ihr freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille, weshalb sich die Frau im Anschluss im Krankenhaus Neuburg einer Blutentnahme unterziehen lassen musste. Der Autoschlüssel wurde sichergestellt, einen Führerschein konnte die Frau bislang nicht vorlegen. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)