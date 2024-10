Betrunkener Autofahrer rammt geparktes Auto und flüchtet

Ein 52-jähriger Mann aus Neuburg hat am Montag für Aufsehen gesorgt, als er am Bahnhof Rohrenfeld in ein parkendes Auto krachte und anschließend das Weite suchte.

Zeugen hatten gegen 13.40 Uhr beobachtet, wie der Mann ein Mädchen abholte und beim Zurücksetzen einen geparkten Peugeot beschädigte. Statt sich um den Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher einfach davon.

Unfallflucht in Rohrenfeld: Neuburger unter Alkoholeinfluss ertappt

Dank aufmerksamer Zeugen, die sich das Kennzeichen notierten und die Polizei informierten, konnte der Mann wenig später zu Hause aufgespürt werden. Wie sich herausstellte, stand der Neuburger unter Alkoholeinfluss mit einem Wert von über 1,1 Promille. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme in der Klinik Neuburg an und stellte den Führerschein des Mannes sicher. (AZ)