Autofahrer in Holzheim mit 2,38 Promille erwischt

Ein 59-Jähriger ist am Dienstag von der Polizei mit 2,38 Promille am Steuer erwischt worden. Wie die Polizei Rain mitteilt, wurden die Beamten vom Arbeitgeber des Mannes informiert, nachdem der 59-Jährige betrunken zur Arbeit erschienen war. Eine Alkoholkontrolle in der Firma ergab wohl ein Ergebnis von 2,50 Promille, weshalb der Mann von seinem Arbeitsplatz verwiesen und heimgeschickt worden war. Seitens des Arbeitgebers wurde dem 59-Jährigen angeboten, dass er von einem Kollegen nach Hause gebracht werden könne. Dieses Angebot nahm der Betrunkene allerdings nicht an, setzte sich selbst ans Steuer und fuhr nach Hause.

Als die Polizeibeamten an der Wohnanschrift des Mannes angekommen waren, stand der Pkw bereits im Hof. Nachdem der 59-Jährige mit dem Vorwurf konfrontiert wurde, gab er sofort zu, selbstständig mit seinem Pkw von Friedberg nach Hause gefahren zu sein. Ein freiwilliger Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 2,38 Promille. Daraufhin wurden zwei Blutentnahmen im Abstand von 30 Minuten angeordnet, um einen sogenannten Nachtrunk ausschließen zu können. Der Führerschein des Betrunkenen wurde sichergestellt und an die zuständige Staatsanwaltschaft Augsburg weitergeleitet. Eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde erstellt. (AZ)