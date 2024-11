Betrunkener Radler stürzt am Kartoffel-Kreisel – und wehrt sich gegen Alkoholtest

In Schrobenhausen ist in der Nacht auf Sonntag ein Radfahrer gestürzt. In der Neuburger Straße nahe des Kartoffel-Kreisels war der 61-Jährige vom Rad gefallen.

Radunfall in Schrobenhausen: 61-jähriger Radler stürzt – Polizei ordnet Blutentnahme an

Die Verletzungen bei dem Schrobenhausener waren nicht schwerwiegend: Er erlitt diverse Platzwunden am Kopf. Diese wurden medizinisch im Krankenhaus Schrobenhausen versorgt. Da sich der verletzte Radfahrer jedoch weigerte einen Alkoholtest durchzuführen, aber Alkoholgeruch durch die Streife wahrgenommen wurde, ordnete diese eine Blutentnahme an.

Nach den Regeln der ärztlichen Kunst wurde im Anschluss die Blutentnahme durchgeführt. Weitere Ermittlungen gegen den Fahrradfahrer erfolgen nach dem Bekanntwerden des Ergebnisses. (AZ)