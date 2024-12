Betrunkener randaliert in Obdachlosenunterkunft

Ein 47-jähriger Mann aus Neuburg ist am Donnerstagabend von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte er in der Obdachlosenunterkunft in der Nördlichen Grünauer Straße gegen die Türen von zwei Mitbewohnern geschlagen. Gegen 17.30 Uhr wurde die Polizei alarmiert, die den Mann deutlich alkoholisiert antraf. Ein Alkotest ergab über drei Promille.

Betrunkener Randalierer in Neuburger Obdachlosenunterkunft kommt nicht zur Ruhe

Der Mann wurde zur Ruhe ermahnt und ihm ein Gewahrsam angedroht, falls er nicht zur Ruhe kommt. Nur eine Stunde später mussten die Beamten erneut in die Unterkunft fahren, da der 47-Jährige wieder aggressiv war. Er wurde in Gewahrsam genommen. Nach Feststellung seiner Hafttauglichkeit in der Klinik Neuburg durfte er sein erhitztes Gemüt in der Ausnüchterungszelle der Neuburger Polizei abkühlen. (AZ)