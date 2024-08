Von der Mietwohnung zum Tinyhouse: Bianca Hammerers neues Zuhause

Noch vor drei Monaten hätte Bianca Hammerer aus Karlshuld nicht gedacht, dass sie bald in ihre eigenen vier Wände einziehen wird. Wenn sie auf die vergangenen Wochen zurückblickt, kann sie selbst kaum glauben, was sich in dieser kurzen Zeit alles getan hat. Die Unzufriedenheit über ihre derzeitige Wohnsituation hat sich in Vorfreude auf ihr bald neues Zuhause verwandelt. 57 Quadratmeter wird es groß sein – ein kompaktes Heim, das inklusive Ausstattung in einem Stück geliefert wird. Bianca Hammerer wird in ein Tinyhouse einziehen.

