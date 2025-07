In zwei Wochen geht‘s los: Der Bierpreis auf dem Neuburger Volksfest bleibt stabil

Nach dem Schloßfest ist vor dem Volksfest – die Stadt hat den nächsten Bürgertreff bereits vorbereitet. Der Rummel im Ostend dreht sich heuer vom 25. Juli bis zum 3. August. Der Bierpreis wird nicht erhöht und bleibt unverändert bei 11,90 Euro pro Maß. Der Festwirt würde gerne die OB-Kandidaten auf die Bühne holen.

Ungeachtet einer gewissen Sättigung durch das Schloßfest „wollen wir das Volksfest natürlich beibehalten und gerne beliefern“, betonte Brauereichef Gabriele Bauer bei der obligatorischen Bierprobe im Garten der Juliusbrauerei. Das Volksfestbier wartet in Tanks und Fässern auf Ausschank. Er habe ein helles Festbier mit weniger Kohlensäure und mehr Hopfen gebraut, berichtet Braumeister Florian Linder. „12,5 Prozent Stammwürze und 5,0 Prozent Alkohol sind etwas geringer“, so Linder, „der Trend geht zu leichteren Bieren.“ Er braut auch alkoholfreies Bier. Die Verwendung von Spezialhefe verhindert die Entstehung von Alkohol während des Gärprozesses. Grundsätzlich nutzt der Braumeister die Vorteile der nagelneuen Produktionsanlage. „Die Biere werden frischer und harmonischer“, das schlage sich auch im steigenden Absatz nieder.

Der Bierpreis auf dem Neuburger Volksfest bleibt bei 11,90 Euro pro Liter

Nach dem „wunderbaren Schloßfestbier“, so Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, „wird uns auch das Volksfestbier schmecken.“ Die Neuburger feierten gerne und deshalb habe er keinen Zweifel, dass das 79. Neuburger Volksfest ein Erfolg werde. Das Ordnungsamt habe 31 Schausteller und Händler für zwei Feststraßen verpflichtet. Der Bierpreis von 11,90 pro Liter entspreche dem Level der umliegenden Feste und sei um 50 Cent günstiger als in Karlshuld.

Den Auftakt mit Kapellen und Kutschen bezeichnete Gmehling als sein persönliches Highlight. Das Programm sehe den Seniorennachmittag am Montag vor mit einer anschließenden Trachtmodenschau. Am Dienstag ist Kindertag mit einem kleinen Umzug der Kindergärten und dem „Volksfestdreikampf“ am Abend. Am Mittwoch würde Festwirt Christoph Gräbner gerne einen „Bauernabend“ organisieren. Es könnte auch ein politischer Abend werden, denn Gräbner will die beiden OB-Kandidaten Matthias Enghuber (CSU) und Gerhard Schoder (Grüne) zu einem Austausch auf die Bühne holen. Endgültig ausgemacht sei aber noch nichts.

Preisschafkopfen und Boxen auf dem Neuburger Volksfest

Donnerstagabend wollen sich Vereine und Verbände treffen, Sepp Egerer tritt als Moderator auf. Der Freitagabend gehört traditionell den Behörden und Betrieben. Am abschließenden Sonntag, 3. August, lädt die Wasserwacht zum Preisschafkopfen ein, gleichzeitig ist Oldtimertreffen auf der Berliner Straße. Der beliebte Flohmarkt ist auf den ersten Sonntag, 27. Juli, beschränkt. An diesem Vormittag tritt im Biergarten oder Zelt der Neuburger Boxclub in einem Vergleichskampf gegen die Sportler des MBB Augsburg an.

Das Neuburger Volksfest fällt heuer auf einen Termin zwischen Schloßfest und BR-Radltour (8. August). Marktreferent Manfred Enzersberger geht von einem erfolgreichen Volksfest aus, „so wie es auch unserem unvergessenen Peter Winterholler gefallen hätte.“