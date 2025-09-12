Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Blaue Fußball-Graffiti: Polizei Neuburg sucht nach den Vandalierern in Lichtenau

Weichering

Blaue Fußball-Graffiti: Polizei Neuburg ermittelt nach Schmierereien in Lichtenau

In Lichtenau bringen Unbekannte Fußball-Schmierereien an einer Garagenwand, einer Gasstätte und mehreren Stromkästen an. Die Polizei Neuburg bittet um Hinweise.
    • |
    • |
    • |
    Unbekannte haben in Lichtenau mehrere Wände und Stromkästen mit blauen Fußball-Graffiti beschmiert.
    Unbekannte haben in Lichtenau mehrere Wände und Stromkästen mit blauen Fußball-Graffiti beschmiert. Foto: Thorsten Jordan (Symbolbild)

    In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte in Lichtenau mehrere blaue Graffitischmierereien mit Fußballbezug angebracht. In der Lindenstraße wurde unter anderem die Garagenwand eines Anwesens mit blauer Farbe beschmiert.

    Lichtenau bei Weichering: Polizei ermittelt nach Graffiti-Schmierereien von Fußballfans

    Wie die Polizeiinspektion Neuburg mitteilt, wurden zudem in der Hauptstraße eine Gaststätte sowie vier Stromkästen mit den gleichen Schriftzügen versehen. Alle Graffiti haben laut Polizei Fußballbezug. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1300 Euro. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden