Blaue Fußball-Graffiti: Polizei Neuburg ermittelt nach Schmierereien in Lichtenau

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte in Lichtenau mehrere blaue Graffitischmierereien mit Fußballbezug angebracht. In der Lindenstraße wurde unter anderem die Garagenwand eines Anwesens mit blauer Farbe beschmiert.

Lichtenau bei Weichering: Polizei ermittelt nach Graffiti-Schmierereien von Fußballfans

Wie die Polizeiinspektion Neuburg mitteilt, wurden zudem in der Hauptstraße eine Gaststätte sowie vier Stromkästen mit den gleichen Schriftzügen versehen. Alle Graffiti haben laut Polizei Fußballbezug. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1300 Euro. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)