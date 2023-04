Blitzermarathon: Dort wird am Freitag in der Region Neuburg geblitzt

An diesem Freitag kontrolliert die Polizei im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sowie in Ingolstadt wieder das Tempo. Wo die Messstellen sind.

An diesem Freitag, 21. April, startet in Bayern wieder der Blitzermarathon. Ab 6 Uhr wird die Polizei für insgesamt 24 Stunden verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durchführen. Der Freistaat beteiligt sich am europaweiten "Speedmarathon". Er wird heuer zum zehnten Mal vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk "Roadpol" koordiniert. Auch im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sowie in Ingolstadt stehen am Freitag einige Blitzer.

Angekündigt sind die bayernweit verstärkten Geschwindigkeitskontrollen bis Samstag, 22. April, 6 Uhr. Insgesamt rund 2000 Polizistinnen und Polizisten sowie Bedienstete der Gemeinden und Zweckverbände der kommunalen Verkehrsüberwachung kontrollieren die Geschwindigkeit an rund 1800 möglichen Messstellen. Das Bayerische Innenministerium hat wie bereits in der Vergangenheit die einzelnen Stellen veröffentlicht. In der Region gibt es insgesamt zwölf, die meisten davon in Schrobenhausen.

In Bayern gibt es beim Blitzmarathon etwa 1800 Messstellen

"Unser Blitzmarathon soll wachrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten. Denn rasen kann töten", erklärte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann im Vorfeld des zehnten Bayerischen Blitzmarathons. Zu hohe und nicht angepasste Geschwindigkeit war 2022 die Ursache für mehr als ein Viertel aller tödlichen Verkehrsunfälle in Bayern. Insgesamt gab es im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen im vergangenen Jahr knapp 2600 Verkehrsunfälle, fünf davon endeten tödlich.

Der Innenminister betont, dass bei der Aktion das Thema Prävention im Vordergrund steht. "Es geht nicht darum, möglichst viele Bußgeldbescheide zu verschicken." Deswegen sind alle Messstellen des zehnten Bayerischen Blitzmarathons auf der Internetseite des Innenministeriums abrufbar.

Messstellen des Blitzermarathons in Bayern sind alle online abrufbar

Während des 24-Stunden-Blitzmarathons im März 2022 haben die Beamtinnen und Beamten im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sowie auch in und um die Stadt Ingolstadt knapp 20 Messstellen aufgebaut, die meisten im Süden. Wie aus der damaligen Bilanz der Polizei hervorgeht, gab es acht Verstöße im Kreis, am schnellsten war eine junge Autofahrerin, die auf einer Staatsstraße mit 137 statt der erlaubten 100 Kilometer pro Stunde unterwegs war.

Das sind die Blitzerstellen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen und in Ingolstadt

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Diese Kontrollpunkte hat das Bayerische Innenministerium am Wochenende bekannt gegeben: