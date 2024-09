Unbekannter fährt BMW an und flieht – 1000 Euro Schaden

In der Berliner Straße ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein schwarzer BMW angefahren worden. Der Besitzer hatte den Wagen auf dem Anwohnerparkplatz vor einem Anwesen geparkt. Als er am Sonntagvormittag zu seinem Auto kam, stellte er einen Schaden an der linken hinteren Fahrzeugtüre fest.

BMW in Berliner Straße angefahren - Polizei sucht Zeugen

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)