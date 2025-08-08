„Da wird man schnell süchtig“: BR-Radltour begeistert die Menschen

Es gibt die einen und die anderen. Die einen sind froh, dass sie nach sechs Tagen Strapazen, 570 Kilometern und etwa 3500 Höhenmetern endlich am Ziel angekommen sind. Für die anderen ist es, zumindest sportlich, keine besondere Herausforderung. Zu Ersteren gehört wohl Volker Grabowski. Der Hamburger hat naturgemäß nicht häufig die Möglichkeit, viele Höhenmeter mit seinem „Bio-Bike“, also ein normales Fahrrad ohne Motor, zu bewältigen. „Bei uns ist es ja eher flach und unter dem niedlichen Wort ‚Radl‘ in ‚Radltour‘ habe ich mir auch was anderes vorgestellt“, sagt er, während er sich in seinem blauen BR-Trikot tief schnaufend bei über 30 Grad die teilweise elfprozentige Steigung hinter Bergen in Richtung Ried empor kämpft. Trotzdem sei er froh, bei der BR-Radltour dabei gewesen zu sein. Gleichzeitig überholt ihn ein Radler, aus dessen am Sattel montierter Box laut AC/DCs Thunderstruck dröhnt.

Einige sind bei der Radltour Wiederholungstäter. Foto: Michael Kienastl

Ein blauer Tross schlängelt sich durch das Altmühltal, dessen Schönheit auch Bayerns Bau- und Verkehrsminister Christian Bernreiter, Wiederholungstäter bei der Radltour, lobt. Bei der letzten Pause in Konstein werden zu den Klängen der Urdonautaler Blasmusik Wellheim ein letztes Mal die Energiereserven aufgefüllt. Mit einem Schnitt von gut 20 Km/h geht es weiter durch Wellheim, Hütting und Bergen – am Straßenrand immer wieder Menschen, die die Radler anfeuern. Viele sind nicht zum ersten Mal dabei. „Da wird man schnell süchtig“, sagt Herbert Brunner aus Nürnberg. „Es ist einfach ein tolles Gemeinschaftsgefühl und wenn man fit ist, auch kein Problem.“

Anna Fesenmair (links) und Appollonia Karbacher haben sich bei der BR-Radltour kennengelernt. Foto: Michael Kienastl

Die Sicherheit der Radler wird während der ganzen Tour von der Polizei gewährleistet, die die Kolonne mit etlichen Fahrzeugen begleitet. Der polizeiliche Gesamteinsatzleiter Christian Heckl vom Präsidium Oberbayern Süd, der die Radler mit einem lauten „Pack ma‘s“ auf den letzten Teil nach Neuburg schickt, ist zufrieden mit der Veranstaltung. „Wir hatten nur ein paar kleinere Verkehrsunfälle. Insgesamt hat sich bewährt, was wir vorbereitet haben.“

Für Beate Burkhard ist es eine Herausforderung, im großen Pulk konzentriert zu bleiben. Foto: Michael Kienastl

Während das Durchschnittsalter wohl um die 50 Jahre sein dürfte, gibt es einige wenige jüngere Radler. Unter ihnen ist auch Markus Schiele aus Karlskron. Die Nächte in den Turnhallen waren für ihn kein Problem. „Am Abend ist man so kaputt, da ist einem das egal“, sagt der 28-Jährige. Von den Nächten über die Pausen bis hin zum Service drumherum sei alles super organisiert gewesen. „Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht.“

Appollonia Karbacher aus Schweinfurth ist bereits zum 14. Mal bei der BR-Radltour dabei

Rita Marxen hat dagegen eine weitere Reise hinter sich – sie kommt aus Flensburg. „Ich wollte schon immer so etwas Verrücktes machen“. Sportlich wie sie ist, hat ihr die Sechs-Tages-Tour keine Probleme bereitet, ähnlich wie Beate Burkhard aus Sachsen. Für sie sei da eher die Konzentration und das Stopp and Go ein Problem gewesen. „Beim Fahren im Pulk muss man immer aufpassen, damit nichts passiert“. Wie vermutlich viele ist sie froh, bald wieder im eigenen Bett zu schlafen. Besondere Wiederholungstäterin ist Appollonia Karbacher aus Schweinfurth. Obwohl man sich nicht einfach zur BR-Radltour anmelden kann, sondern die 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgelost werden. Trotzdem ist sie schon zum 14. Mal dabei. „So einen Urlaub kann dir sonst keiner geben“, sagt sie.

Auch musikalische Unterstützung bekommen die Radler. Hier die Urdonautaler Blasmusik aus Wellheim Foto: Michael Kienastl

Außerdem treffe man oft alte Bekannte, wie in dem Fall Anna Fesenmair aus Taufkirchen/Vils. Beide haben sich auf der Radltour kennengelernt, aber seit dem vergangenen Jahr nicht mehr gesehen. Beide zeigen sich auch durch die Unterstützung am Streckenrand gerührt. Immer wieder hätten Kinder etwas Besonderes vorgeführt oder Zuschauer den Radlern zugejubelt. Getragen von dieser Begeisterung auch auf der Donaubrücke und der Neuburger Innenstadt geht kurz vor dem letzten Stich am Stadtberg nochmal ein Seufzer durch die Reihen. „Schon wieder bergauf?“, fragt ein Radler. Ja, ein letztes Mal und dann geht es ins wohlverdiente Ziel neben dem Karlsplatz.