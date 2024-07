BR-Radltour: Hunderte Radler rauschen durch Neuburg

Tagsüber radeln, abends feiern: Dieses bewährte Motto bleibt auch bei der diesjährigen BR-Radltour im Sommer erhalten. Zum 75. Geburtstag des Bayerischen Rundfunks erwartet die Teilnehmer eine besondere Strecke, die durch alle sieben bayerischen Regierungsbezirke führt.

Die Teilnehmer der Tour werden auf ihrer Strecke durch Neuburg fahren und dabei auch den Karlsplatz passieren. Zuschauer sind herzlich eingeladen, die Radfahrer entlang der Strecke zu unterstützen und diesen besonderen Tag gemeinsam zu erleben.

BR-Radltour: Das ist die Strecke durch Neuburg an der Donau

Oberbürgermeister Bernhard Gmehling wird die Teilnehmer auf ihrer Strecke durch die Altstadt um etwa 12.15 Uhr an der Treppe des Stadttheaters begrüßen und lädt alle Neuburgerinnen und Neuburger zur Teilnahme ein. Explizit ist gewünscht, dass Bürger die passierenden Radler begrüßen oder am Straßenrand zuwinken. „Gemeinsam wollen wir erreichen, dass Neuburg – auch als Durchfahrtsstrecke – in positiver Erinnerung bleibt“, heißt es aus dem Rathaus.

Vom Schloss Grünau, etwa 11.50 Uhr, verläuft die Route von der Grünauer Straße über die Oskar-Wittmann- (etwa 12.10 Uhr) und Luitpoldstraße in die Altstadt. Vom Ottheinrichplatz fährt der Tross über die Amalienstraße zum Karlsplatz (etwa 12.13 Uhr). Von dort geht es durch das Obere Tor über die Theresienstraße zurück zur Luitpoldstraße Richtung Donaubrücke (etwa 12.17 Uhr). Anschließend führt der Weg in die Monheimer Straße Richtung Bittenbrunn. Nach der Mittagspause in Rennertshofen wird das Etappenziel in Donauwörth angesteuert.

Sperrungen entlang der Strecke werden kurzfristig durch die Polizei sowie das Begleitteam vorgenommen, um die Sicherheit der Teilnehmer zu gewährleisten und einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen. (AZ)