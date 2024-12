Brand in Asylbewerberunterkunft: Bewohner sitzt in U-Haft

Ein junger Mann soll in seinem Zimmer in einer Lentinger Gemeinschaftsunterkunft ein Feuer gelegt haben. Der Verdächtige ist inzwischen in Untersuchungshaft, die Polizei ermittelt.

Security-Mitarbeiter wurden auf den Brand in Lenting aufmerksam

In der Nacht auf Samstag wurden Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts auf den Brand in einem Modul des Containerbaus an der Industriestraße aufmerksam. Als sie den Raum gegen 3.30 Uhr betraten, bemerkten die Mitarbeiter offene Flammen im Bereich des Betts, die sie aber mit einem Feuerlöscher erfolgreich bekämpfen konnten. Währenddessen befand sich niemand im Raum.

Die übrigen Bewohner der Unterkunft mussten wegen des Rauchs ihre Zimmer verlassen, verletzt wurde laut Polizei niemand. Am Wohncontainer entstand ein Schaden in noch unbekannter Höhe. Der Bewohner des betroffenen Zimmers wurde in einem Toilettencontainer ausfindig gemacht und festgenommen. Anschließend erging gegen den 28-jährigen Somalier ein Haftbefehl. (AZ)