Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Königsmoos

In der Nacht auf Donnerstag ist in einer Flüchtlingsunterkunft in Königsmoos ein Feuer ausgebrochen. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Gegen 2.40 Uhr wurde der Einsatzleitstelle Feuer in dem Mehrfamilienhaus an der Pfalzstraße mitgeteilt. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnte der Brand, der im Bereich einer Holztreppe ausgebrochen war, bereits durch einen Anwohner mithilfe eines Feuerlöschers gelöscht werden.

Es entstand minimaler Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Alle Bewohner konnten nach Überprüfung durch die Feuerwehr in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Kriminalpolizei Ingolstadt führt die Ermittlungen zur aktuell noch unklaren Brandursache. (AZ)