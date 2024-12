Lagerhalle in Gachenbach fängt Feuer

Die Lagerhalle eines holzverarbeitenden Betriebes in Gachenbach ist am Sonntag in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, brach das Feuer gegen 15 Uhr im Gemeindeteil Peutenhausen aus. Nach aktuellem Ermittlungsstand liegen Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor.

10.000 Euro Schaden bei Brand in Gachenbach

Der Schaden wird von der Polizei auf rund 10.000 Euro geschätzt, verletzt wurde bei dem Brand allerdings niemand. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, diese unter der Telefonnummer 0841/93430 zu melden. (AZ)