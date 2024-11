MdB Brandl zur US-Wahl: „Jetzt stehen wir belämmert da“

Als sich am Morgen der US-Wahl abzeichnete, dass Donald Trump wieder zum Präsidenten gewählt wurde, dachte sich Reinhard Brandl (CSU) als Erstes: „Wir sind darauf überhaupt nicht vorbereitet.“ Der Bundestagsabgeordnete, der Mitglied im Verteidigungsausschuss ist, rechnet damit, dass Trump das ihm unliebsame Deutschland mit dem Abzug seiner Truppen abstraft - und das in einer Zeit, in der sich die Sicherheitslage aufgrund des Russlandkriegs verschärft hat und in der gleichzeitig nicht genügend Geld für die Bundeswehr vorhanden ist.

