Strohballen und Scheunen in Brand gesetzt: Fünf Verdächtige gefasst

In der Nacht auf den 21. April 2024 waren in den Gemeinden Hohenwart und Karlskron eine große Anzahl von Heuballen, eine Scheune sowie eine Maschinenhalle mutwillig in Brand gesetzt worden. Tags darauf legten die Täter erneut Feuer an einer großen Menge von Strohballen in Karlskron sowie an einer Lagerhalle in Gachenbach-Peutenhausen. Zudem ordneten die Ermittler einen Brand in Unterschönbach (Kühbach) im Landkreis Aichach-Friedberg der Serie zu. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat daraufhin in einer Serie von Brandstiftungen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ermittelt - und jetzt fünf Tatverdächtige festgenommen.

Wie die Polizei mitteilt, werden nach umfangreichen Auswertungen von Spuren und Hinweisen durch eine eigens gegründete Arbeitsgruppe von Brandexperten zwei 21 und 22 Jahre alte Männer aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen verdächtigt, die Feuer gelegt zu haben. Die beiden jungen Männer wurden in den frühen Morgenstunden am Donnerstag an ihren jeweiligen Wohnorten festgenommen.

Brandstiftungen in Hohenwart und Karlskron: Fünf Tatverdächtige aus Neuburg-Schrobenhausen und Fürstenfeldbruck festgenommen

Weitere polizeiliche Maßnahmen sowie umfangreiche Einlassungen der Beschuldigten führten darüber hinaus zur Festnahme von drei weiteren mutmaßlichen Tatbeteiligten, teilt die Polizei mit. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein 51-jähriger Mann und eine 18-jährige Frau aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sowie ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck zusammen mit den beiden zuvor Festgenommenen in wechselnder Besetzung mehrfach Feuer gelegt haben.

Derzeit führt die Kriminalpolizei umfassende Spuren- und Beweissicherungsmaßnahmen durch. Zudem prüfen die Beamten einen etwaigen Zusammenhang mit weiteren Branddelikten aus der Vergangenheit. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden die Beschuldigten am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft gegen die vier männlichen Tatverdächtigen an. Sie wurden an Justizvollzugsanstalten überstellt. Der Haftbefehl gegen die 18-Jährige wurde mit Auflagen außer Vollzug gesetzt. (AZ)