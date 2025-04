Breitbandausbau in Weichering: Bürgermeister Mack setzt auf Abschluss der Arbeiten bis Weihnachten 2026

Wenn Bürgermeister Thomas Mack (CSU) einen Wunsch frei hätte, dann den, dass ganz Weichering bis spätestens Weihnachten 2026 ans schnelle Internet angeschlossen wäre. Die Chancen, dass dies tatsächlich in Erfüllung geht, stehen gar nicht einmal so schlecht. Seit Februar läuft im Ortsteil Lichtenau die dritte Ausbaustufe für die Verlegung des Breitbandkabels durch die Firma DSLmobil aus Asbach-Bäumenheim, den Sieger der Ausschreibung. Sage und schreibe sieben Netzbetreiber hatten beim Auswahlverfahren um den Breitbandausbau in Weichering ihren Hut in den Ring geworfen. Danach soll das Großprojekt in der Kerngemeinde auf die Zielgerade einbiegen. Insgesamt können dann voraussichtlich rund 1000 Weicheringer Haushalte die Vorteile des schnellen Internets nutzen. „Die haben jetzt fast zwei Jahre Zeit, um das umzusetzen“, erklärte Mack auf Anfrage unserer Zeitung. „Und es läuft richtig gut. Der Ausbau ist bislang unproblematisch. Die ziehen das durch!“

