Garage in Karlskron gerät in Brand

Am Sonntagabend ist in Karlskron ein Brennholzstapel, der in einer Garage gelagert wurde, in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Feuerwehren Karlskron und Reichertshofen nach Mändlfeld gerufen, als dort auf einem Privatanwesen an einer Garagenwand aufgeschichtetes Brennholz Feuer gefangen hatte.

Polizei schließt Brandstiftung bei Garagenbrand in Karlskron aus

Das Feuer konnte von Anwohnern bereits vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden, die Schadenshöhe wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar, eine vorsätzliche Brandlegung wird laut Polizei allerdings ausgeschlossen. (AZ)