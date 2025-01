Königsmoos 2025: Was Seißlers Nachfolger erbt

2025 wird das letzte vollständige Amtsjahr für Heinrich Seißler. Denn nach den Kommunalwahlen im Frühjahr 2026 geht der Bürgermeister von Königsmoos nach 18 Amtsjahren in den Ruhestand. Was er sich noch vornimmt und wie er die finanzielle Lage seiner Gemeinde, die er 2008 mit einem Schuldenstand von 250.000 Euro und Rücklagen in Höhe von zwei Millionen Euro von seiner Vorgängerin Gusti Schmid übernommen hatte, erzählt er im Jahresgespräch mit unserer Zeitung.

