Burgheim feiert seine 125 Jahre alte Steinmeyer-Orgel

Die Pfarrgemeinde Burgheim lud zum Orgelkonzert, um das 125-jährige Bestehen der Kirchenorgel zu feiern. Werner Zuber aus Tutzing bot ein bezauberndes Programm.

Mit einem anspruchsvollen Orgelkonzert und dem Organisten Werner Zuber aus Tutzing feierte die katholische Pfarrgemeinde Burgheim am Sonntag das Jubiläum ihrer Kirchenorgel zum 125-jährigen Bestehen. Die Orgel der Pfarrkirche St. Cosmas und Damian wurde von der Orgelbaufirma G. F. Steinmeyer aus Oettingen 1898 erbaut und feiert heuer ihren 125. Geburtstag. Dekan Werner Dippel freute sich ganz besonders, Organist Werner Zuber und die vielen Musikliebhaber zum Orgeljubiläum begrüßen zu dürfen.

Werner Zuber arbeitet im Augsburger Amt für Kirchenmusik als Dozent für Orgel, Improvisation sowie Musiktheorie und ist zudem verantwortlich für die kirchenmusikalische Fort- und Weiterbildung. Seine musikalische Karriere startete bereits während seiner Gymnasialzeit. Nach dem Abitur studierte Zuber Philosophie und Theologie an den Universitäten Augsburg, Bonn und Eichstätt. Es folgte ein Studium an der Akademie für Kirchenmusik und Musikerziehung in Regensburg. Er absolvierte sein Aufbaustudium Kirchenmusik (Masterdiplom) in der Schweiz. Seit 30 Jahren gestaltet er Improvisationskonzerte im In- und Ausland. In der Tutzinger Pfarrkirche St. Joseph ist er seit Januar 2023 Organist.

Gleich zu Beginn gab Werner Zuber eine Kostprobe seines imposanten Könnens. Eindrucksvoll und mit viel Freude am Musizieren spielte er die fulminante Komposition „Suite Cathedral“ von Henry Purcell. Mit der „Sinfonia“ von Johann Sebastian Bach stand ein weiteres anspruchsvolles und perfekt inszeniertes Orgelwerk auf dem Programm. Es folgte eine klangvolle Komposition von Edward Elgar. Der hochklassige Konzertnachmittag neigte sich mit den zwei Kompositionen „Marche triomphale“ und „Meditation“ des britischen Organisten und Komponisten klassischer Musik, Bruce Steanes, langsam dem Ende zu.

Ein Klangerlebnis der besonderen Art war die Improvisation des Kirchenliedes „Nun danket alle Gott“, mit der Werner Zuber die Konzertbesucher überraschte. Großartig auch die Zugabe „Happy birthday“, die anlässlich eines Geburtstages Pflicht war. Die musikbegeisterten Besucher bedankten sich mit lange anhaltendem Applaus für das außergewöhnliche Konzerterlebnis. Im Anschluss an das Konzert lud die Pfarrei alle Musikliebhaber zu einem Stehempfang in das Pfarrzentrum ein, um das Jubiläum der Steinmeyer-Orgel zum 125-jährigen Bestehen gebührend zu feiern.