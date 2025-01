Ein neuer Marktplatz und eine Hochzeitsterrasse für Burgheim

Was in Burgheim seit vielen Jahren auf dem Reißbrett geplant wird, nimmt nun konkrete Formen an. Wie soll das Zentrum von Burgheim einmal aussehen? Wie soll es sich entwickeln, dass die Bedürfnisse der nächsten Generationen erfüllt sind? In unzähligen Terminen, Sitzungen und Gesprächsrunden hat sich Bürgermeister Michael Böhm darüber Gedanken gemacht, hat mit dem Gemeinderat debattiert und ausgelotet und Bürgerinnen und Bürger zu ihren Wünschen befragt. Ideen wurden geboren und wieder verworfen, Entwürfe gezeichnet und wieder ad acta gelegt. Doch jetzt gibt es konkrete Pläne, die mehr als nur eine visualisierte Vision darstellen und die 2025 weiterverfolgt werden sollen.

