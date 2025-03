Ein neuer Vorsitzender und ein Bürgermeister-Kandidat

Die Junge Union Burgheim hat einen neuen Vorsitzenden. Sebastian Lösch wurde bei der Jahreshauptversammlung gewählt und löst damit Marius Reinsch ab. Jasmin Gebauer und Marius Reinsch unterstützen ihn als Stellvertreter. Cedric Sigl blieb Schatzmeister, ebenso bleiben Jonas Werhard als Schriftführer und Philipp Masmanidi als Digitalbeauftragter der Vorstandschaft erhalten. Beisitzer wurden Hannah Mayr, Niklas Ottillinger, Max Steinherr, Emma Appel, Elias Kimmerling und Max Straubmeier. Alexander Brot und Dominik Blei wurden außerdem erneut zu Kassenprüfern gewählt.

JU unterstützt Alexander Brot als Bürgermeisterkandidat in Burgheim

Lösch kündigte an, die bewährten Veranstaltungen wie die Mallorca Party oder die Bildungsfahrt fortzuführen und auch die Junge Union in die Kommunalwahlen 2026 zu führen. Dabei werde die Junge Union mit einer eigenen Liste antreten, unabhängig von der CSU. Die Zusammenarbeit mit dieser ist aber für Sebastian Lösch von großer Priorität und so sichert er Alexander Brot volle Unterstützung bei seiner Bürgermeisterkandidatur zu.

Wie berichtet, hatte der amtierende Bürgermeister Michael Böhm verkündet, nicht mehr antreten zu wollen. Das erläuterte er bei der Versammlung auch den JU-Mitgliedern und sprach sich dabei für die Unterstützung von Alexander Brot als Bürgermeisterkandidat der CSU aus. Bevor die Versammlung beendet wurde, hatte Sebastian Lösch noch eine Überraschung: auf seinem Antrag wurden Alexander Brot, der aus der JU wegen der Altersüberschreitung ausscheiden wird, und Marius Reinsch als Ehrenmitglied beziehungsweise Ehrenvorsitzender ausgezeichnet.