Feuerwehr Straß-Moos probt den Krawattenschieber

Dieses Mal mussten sich die Dienstältesten der Freiwilligen Feuerwehr beweisen. Fehlende Schnelligkeit wurde mit Erfahrung kompensiert.

In regelmäßigen Abständen unterziehen sich die Feuerwehrfrauen und -männer der Freiwilligen Feuerwehr Straß-Moos einer Leistungsprüfung, um ihre Einsatzfähigkeit zu erhalten. Dieses Mal stand eine besondere Herausforderung für altgediente Feuerwehrdienstleistende an: der Krawattenschieber. Voraussetzung ist ein Mindestalter von 40 Jahren und Besitz der höchsten Leistungsprüfung Gold/Rot.

Unter den wachsamen Augen von Kreisbrandinspektor Alexander Bauer und Kreisbrandmeister Gerhard Pichler waren die "Senioren" sichtlich motiviert, galt es doch, sich vor den Jungen keine Blöße zu geben. Fehlende Schnelligkeit wurde mit Erfahrung kompensiert. So wurde die Leistungsprüfung nahezu fehlerfrei absolviert.

Feuerwehr Straß-Moos absolviert Krawattenschieber fast fehlerfrei

Den Löschaufbau in der Gruppe übten die Aktiven beinahe täglich, um sich vorzubereiten. Zur Abnahme waren auch zwei weitere Gruppen angetreten. Nachdem Knoten und Saugleitung kuppeln nach Zeitvorgabe erfolgreich absolviert waren, schilderten die jeweiligen Gruppenführer Winfried Ehni, Matthias Hentschel und Andreas Fieger kurz die angenommene Lage und gaben den Einsatzbefehl. Hand in Hand arbeiteten die Aktiven, sodass der Löscheinsatz auf dem Gelände des Sägewerkes von Berta und Martin Meyer wie am Schnürchen klappte. Eine Gruppe absolvierte die Prüfung mit Atemschutz-Ausrüstung, was den Ablauf natürlich deutlich veränderte.

2. Bürgermeister Andreas Flath verfolgte die Leistungsprüfung mit etlichen Gemeinderäten. Er bedankte sich im Namen der Marktgemeinde Burgheim für den Einsatz der vielen freiwilligen Teilnehmer. Kommandant Winfried Ehni lobte den Übungsfleiß und freute sich über das gespendete Essen der Marktgemeinde. (AZ)