Generalversammlung der Musikanten

Auch heuer begrüßte eine „kleine Besetzung“ wieder alle anwesenden Mitglieder musikalisch zur 47. Jahreshauptversammlung der Marktmusikkapelle Burgheim. Vorsitzende Anna-Lena Blei eröffnete sie mit ihrem Rechenschaftsbericht. Ein Highlight war das 125jährige Jubiläum des Radfahrervereins Burgheim im Mai dieses Jahres. Zum Bieranstich am Freitag und musikalischer Unterhaltung im Bierzelt am Sonntag präsentierte sich die Kapelle mit über 50 Musikanten und trug somit zu einem gelungenen Fest bei. Statt mit Musik durfte man sich mit einem eigenen Stand „der Italo-Bar“ am Marktfest präsentieren. Der Tätigkeitsbericht der Dirigentin Silke von der Grün hob die musikalische Entwicklung des Orchesters hervor. Die enge Zusammenarbeit mit der Jugendkapelle und Ihrem Dirigenten Stefan Blei ist unter Anderem wichtig für ein Weiterkommen. Zahlreiche gemeinsame Auftritte bei Festumzügen zeigten dies eindrucksvoll. Beim Wertungsspiel vom ASM in Fremdingen erzielte die Jugendkapelle im Frühjahr die höchste Auszeichnung in der konzertanten Wertung. Mit Stolz, Freude und Dankbarkeit blickt der Dirigent auf seine Mannschaft. Das Gemeinschaftsgefühl ist stark gewachsen und neben den Proben und Auftritten kommt auch der Spaß nicht zu kurz. Schriftführerin Simone Hugl und Kassenverantwortliche Monika Birkmeir fassten das Jahr in Zahlen zusammen. Marion Hudetschek wurde für 25 Jahre aktives Musizieren und weitere 13 passive Mitglieder wurden für 25 und 40 Jahre Vereinstreue geehrt. Am 27. Oktober um 19 Uhr findet das Herbstkonzert in der „neuen“ Turnhalle statt. Ein bunter musikalischer Strauß wartet auf die Zuhörer. Karten gibt`s im Vorverkauf beim Haarstudio Picco Bello in Burgheim und an der Abendkasse.

