Knochenfund in leerstehendem Haus: So laufen die Ermittlungen

Die Knochenteile, die von Arbeitern am Montag auf einer Baustelle in Burgheim gefunden wurden, sind weiter Gegenstand von Ermittlungen der Kriminalpolizei Ingolstadt. Wie Katja Press, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord in Ingolstadt, auf Nachfrage erklärt, gäbe es zwar nach wie vor keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. „Dennoch werden wir klären, um welche Knochen es sich handelt und vor allem, wie alt sie sind“, sagt Press. Dabei hole man sich nun die Expertise aus dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege.

Wie berichtet, waren die sterblichen Überreste und wohl auch Teile eines Schädels unter dem Bretterboden eines Wohnhauses in Burgheim gefunden worden. Das über 100 Jahre alte Gebäude in der Ortsmitte in unmittelbarer Nähe zur Kirche Sankt Cosmas und Damian und des Friedhofes wird derzeit ausgeräumt und entkernt. Ein Arbeiter war im Fußboden in ein Loch getreten. Dabei machte er die morbide Entdeckung. In dem Haus hatte zuletzt rund drei Jahrzehnte lang ein 84-jähriger Mann gewohnt und war vor kurzem ausgezogen.

Pathologe untersucht Knochenteile, die in Burgheim in leerstehendem Haus gefunden wurden

„Es handelt sich um Knochenfragmente verschiedener Größe“, so Pressesprecherin Press. Es werde nun aber einige Zeit dauern, bis deren Herkunft geklärt sei. Möglich wäre, dass diese mit dem Friedhof in der Nähe in Zusammenhang stehen. „Ob es sich wirklich um Funde mit archäologischer Bedeutung handelt, ist derzeit noch völlig offen“, sagt Press. Aber natürlich sei dies möglich. Es gelte bei jedem einzelnen Knochen dessen Art und Alter zu klären. Ein Pathologe werde ebenfalls an der Aufklärung beteiligt sein. „Bis das eindeutig geklärt ist, laufen unsere Ermittlungen weiter“, so Press. (fene)