Beste Freundin gestorben: Burgheimerin sucht ungewöhnlichen Weg aus der Trauer

Sylvia Wiedemann auf der Schaukel am Fliegerheim in Burgheim. Dorthin ging sie immer mit ihrer Freundin Tanja. Das Foto zeigt die beiden Frauen glücklich auf Reisen.

Plus Seit dem Tod ihrer besten Freundin ist für Sylvia Wiedemann nichts mehr, wie es war. Sie will, dass Tanja nicht vergessen wird. Dafür wählt sie einen ungewöhnlichen Weg.

Von Barbara Wild

Sylvia Wiedemann wird den Moment nie vergessen, als sie erfährt, dass ihre beste Freundin gestorben ist. Es ist ein Sonntagabend im Mai 2016, sie ist gerade im Urlaub auf Kuba, als das Telefon klingelt. Ihr Mann Horst überbringt ihr die schlechte Nachricht. "Für mich war das so abwegig, dass Tanja nicht mehr da sein würde", sagt sie. Sieben Jahre ist es her, und noch immer sitzt der Schmerz tief. Bis heute sucht sie einen Weg, mit der Trauer umzugehen. "Tanja ist weg, aber ich kann sie nicht loslassen."

Jeder verliert irgendwann einen lieb gewordene Menschen, muss lernen, ohne ihn zu leben, sucht Wege gegen die Traurigkeit, das Vergessen. Sylvia Wiedemann hat eine besondere Methode gewählt: Sie schaltet jedes Jahr zum Todestag ihrer Freundin eine Anzeige in der Lokalzeitung. "Wir haben viel erlebt und hatten noch so viel vor … Deine beste Freundin Sylvia", steht da geschrieben. Die Gedenkanzeige erzählt aber auch ein Stück weit die Geschichte der beiden Freundinnen, denn sie listet die Orte auf, die sie zusammen besucht und bereist haben: von Burgheim über Paris, von Monaco bis Trinidad. Und dann noch eine Liste der Städte, in die Sylvia ohne ihre Freundin reisen musste – und der Satz: "Im Herzen warst du immer bei mir."

