Feuerwehr sucht Schrottautos: Burgheim lehnt Hilfe ab

Ein Autofahrer prallt gegen einen Baum oder übersieht beim Abbiegen ein entgegenkommendes Fahrzeug. Die Motorhaube wird eingedrückt, die Autos überschlagen oder verkeilen sich und die Insassen werden eingeklemmt. Es sind Szenarien, die jeden Tag irgendwo in Bayern passieren. Die Feuerwehren sind dann diejenigen, die die Menschen aus den Wracks befreien. Weil der größte Gegner in diesen Situationen die Zeit ist, muss jede Rettungskraft wissen, was zu tun ist. Und dazu ist es unerlässlich, Unfallszenarien an Schrottautos zu proben. Das Problem: Es wird immer schwieriger, an solche Fahrzeuge zu kommen.

Claudia Stegmann

Feuerwehr

Burgheim