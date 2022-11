Burgheim

Streifzug durch die Burgheimer Geschichte: Neue Chronik ist fertig

Einst war Burgheim eine Mühlen-Hochburg an der Kleinen Paar. In der Grasmühle wird seit mehr als 50 Jahren kein Getreide mehr gemahlen.

Plus Vier Jahre lang wurde an der neuen Ortschronik der Marktgemeinde Burgheim gearbeitet. Am kommenden Freitag wird sie im Burgheimer Sportheim vorgestellt.

Von Peter Maier

"Eigentlich ist es keine Chronik, sondern eine andere Art von Ortsgeschichte." So beschreibt der Neuburger Dr. Marcus Prell, bekannt als Taucherarchäologe bei der Suche nach der Römerbrücke über die Donau beim "Felsenspitz", das neue Burgheimer Werk. Nach vier Jahren Recherchearbeit stellt der Heimatgeschichtliche Verein Burgheim das Buch am 25. November der Öffentlichkeit vor.

