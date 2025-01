In der Nacht: Autodiebe klauen in Burgheim und Rain teure Autos

Offensichtlich sind professionelle Autodiebe in der Region unterwegs. Sowohl in Rain als auch in Burgheim wurden zuletzt teure Fahrzeuge von privaten Anwesen gestohlen. In beiden Fällen nutzen die Diebe die Sicherheitslücken des sogenannten Keyless-Go-Systems, das eine Entsperrung ohne Schlüssel ermöglicht. Jeweils nachts holten sie die eigentlich abgesperrten Autos vom Hof.

In der Nacht auf Mittwoch schlugen die Diebe in Burgheim zu. Gegen etwa 1 Uhr wurde ein auf einem unversperrten Grundstück an der Joseph-Haydn-Straße ein abgestellter BMW 5er mit Neuburger Kennzeichen gestohlen. Der blaue Wagen hatte einen Zeitwert von rund 35.000 Euro. Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, verdächtige Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden.

Autos in Rain und Burgheim geklaut: Diebe schlagen nachts zu

Bereits in der Nacht auf Montag haben die Täter auf die gleiche Weise ein Auto in Rain in ihren Besitz gebracht. Der Audi Q5 im Wert von rund 35.000 Euro wurde aus einem Anwesen in der Maximilianstraße entwendet, obwohl er im Hof versperrt abgestellt gewesen war. Auch hier befinden sich noch alle Fahrzeugschlüssel beim Halter.

Der Pkw mit NÖ-Kennzeichen hat ca. 130.000 Kilometer auf dem Tacho und einen etwa 30 Zentimeter Durchmesser großen weißen Fleck im Kofferraum. Zudem waren zwei Kindersitze auf der Rücksitzbank installiert. Ein weiteres Erkennungsmerkmal ist eine Fehleranzeige im Armaturenbrett. Diese lautet „Fehler Lenkrad“. Hinweise zum Täter oder zum Standort des Fahrzeuges nimmt die Polizei Rain unter der Telefonnummer 09090/70070 entgegen. (AZ)

Kriminalpolizei gibt Tipps: So kann man sich vor Diebstahl mit Keyless-Go-System schützen

In diesem Zusammenhang gibt die Kripo Ingolstadt Tipps zum Schutz vor Pkw-Diebstählen mit Keyless-Go-System:

Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab und versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumbox) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den „abgeschirmten“ Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance.

Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges, ob für Ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Manche Hersteller bieten am Schlüssel die Funktion, durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungs-Taste am Schlüssel, die Keyless Funktion ganz auszuschalten. Fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.

Des Weiteren gibt es funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen. (AZ)