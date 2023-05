Volksradfahren in Burgheim: 300 Radler auf einem Abstecher ins Lechgebiet

Plus Die beliebte Rundfahrt führte die Teilnehmer jeden Alters dieses Jahr ins Lechgebiet. Ein Teilnehmer bewältigte die knapp 30 Kilometer und sechs Ortschaften auf dem Einrad.

Was hätten wohl die Gründerväter des Burgheimer Radfahrervereins von 1899 gedacht? Ihre „Velozipeds“ ließen sich nur durch Muskelkraft bewegen. 124 Jahre später, beim 49. Internationalen Burgheimer Volksradfahren, sind die von Akku unterstützten „Drahtesel“ gleichauf mit den „lupenreinen“ Tretfahrzeugen. Längst hat die moderne Technik auch in diesem Breitensport Einzug gehalten, sehr zum Vorteil des Radfahrervereins Burgheim als Veranstalter. Das Burgheimer Volksradfahren ist dadurch ein Sportfest der Familien und Generationen.

Die Allerjüngsten fahren im Kinderfahrradanhänger mit, die Vorschulkinder treten selber in die Pedale, die Youngsters schwingen sich auf das Mountainbike, das Mittelalter ist unentschieden zwischen Muskelkraft pur und elektrischer Unterstützung, auf die die Rentner überwiegend setzen. Das Sportgerät Fahrrad in allen seinen Varianten eignet sich für alle Altersgruppen.