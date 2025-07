Neues und Altbewährtes: Das Burgheimer Markfest steht vor der Tür

Eine Woche vor den Sommerferien, wenn so manche Burgheimer „ausfliegen“, steht noch ein Großereignis in der Marktgemeinde auf dem Programm. Das 33. Burgheimer Marktfest wird den Marktplatz am 26. und 27. Juli wieder in eine Vergnügungsmeile verwandeln. Wenn Bürgermeister Michael Böhm am Samstag, 26. Juli, um 18.30 Uhr am Stand der Kundinger Schützen das erste Bierfass anzapft, ist dies zugleich das Startsignal für 23 Vereine und andere Standbetreiber, aktiv zu werden. Die bieten so ziemlich alles, was das Genießerherz begehrt. Allerdings starten die Standbetreiber bereits ab 11.30 Uhr. Dann ist der Marktplatz bis Montag, 28. Juli, 2 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt und der Aufbau von Zelten, Ständen und Buden kann beginnen.

Beim Marktfest in Burgheim kostet der halbe Liter Bier vier Euro

Für viele Vereine ist das Marktfest die wichtigste Einnahmequelle, um ihren Vereinszweck erfüllen zu können. Entsprechend hoffen sie auf schönes Wetter und einen vollen Marktplatz. Dort ist vom Steckerlfisch über Steaksemmel und Brotzeitteller bis zu Käsespezialitäten alles für den hungrigen Magen geboten. Den Durst löschen verschiedene Biersorten, den halben Liter zu vier Euro, sowie alkoholfreie Getränke, die durchweg preiswerter sind. Dazu gibt es noch exotische Cocktails. Der Konsum von Cannabis ist auf dem gesamten Marktfestgelände verboten. Ganz im Gegenteil zum Sport. Der TSV Burgheim stellt wieder eine Torwand auf und der Sportkegelclub seine historische Holzkegelbahn, ein Nachbau von Ludwig Klein. Zusammen mit Edith Schirmann kann man das Tanzbein schwingen.

Mit einer Ausstellung wird an den gebürtigen Burgheimer Carlos Mayr erinnert

Neu im Programm ist eine Zauber-Show am Samstag, 26. Juli, um 20.30 Uhr. Bestens bekannt ist dagegen die Hüpfburg durch die Elternbeiräte aus von Schule und Kitas, der „Riesensandkasten“ von Manfred Lösch, der Wurfbaum, das Geschicklichkeitsspiel „4 Gewinnt“, das Wurfspiel, Kinderschminken und das Vorlesen in der Bücherei am Sonntag, 27. Juli, um 15 Uhr. Die Marktmusikkapelle wird das Marktfest musikalisch umrahmen und den Sanitätsdienst übernimmt das Rote Kreuz.

Icon Vergrößern Von Burgheim nach Buenos Aires zog es Carlos Mayr. Hier spaziert er über die Piazza von Mar del Plata im Jahr 1951. Foto: Repro: Peter Maier Icon Schließen Schließen Von Burgheim nach Buenos Aires zog es Carlos Mayr. Hier spaziert er über die Piazza von Mar del Plata im Jahr 1951. Foto: Repro: Peter Maier

Der Heimatgeschichtliche Verein hat einen gebürtigen Burgheimer gefunden, der schon (fast) vergessen war. Karl Mayr wurde 1904 als unehelicher Sohn einer Dienstmagd in Burgheim geboren und wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Nach Abschluss einer Lehre arbeitete als Friseur auf einem Kreuzfahrtschiff, bereiste die Welt und ließ sich in Buenos Aires, Argentinien, nieder. Dort gründete er ein erfolgreiches Geschäftsimperium, baute ein großes Vermögen auf und sicherte sich einen festen Platz in der argentinischen Geschäftswelt. Zusätzlich bekannt wurde der gebürtige Burgheimer, aus dem Carlos Mayr wurde, weil er Evita Peron (Don‘t Cry for my Argentina) frisierte. Die verschiedenen Stationen des Lebensweges von Carlos Mayr sind am Sonntag, 27. Juli von 11 bis 16 Uhr in einer Sonderausstellung in der „Alten Apotheke“ zu sehen.