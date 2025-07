Das Burgheimer Marktfest lässt sich vom Regen nicht aufhalten

Bereits beim Aufbau ihres Inventars am Samstag um die Mittagszeit richtete so mancher Handwerker skeptische Blicke gen Himmel. Dunkle Wolken zogen über den Burgheimer Marktplatz, der zum traditionellen Marktfest schnell in eine Festmeile verwandelt war. Noch hielten die Wolken im wahrsten Sinne des Wortes dicht. Als gegen 18.30 Uhr Bürgermeister Michael Böhm die erste Amtshandlung beim Marktfest übernahm, prasselte der Regen bereits nieder. Michael Böhm, der letztmals in seiner Eigenschaft als Bürgermeister zum Marktfest den Bierschlegel auf den Zapfhahn schlug, hätte sich kaum ein besseres Finale wünschen können. Zwei gezielte Schläge völlig ohne Spritzer bewiesen die Routine des Rathauschefs. Im Halbkreis um das Bierfass standen einige Gemeinderäte, die bewundernd applaudierten.

Marktfest in Burgheim leidet unter dem Regen

Völlig im Regen stand dagegen die Marktmusikkapelle unter der Leitung von Maestra Silke von der Grün. Sie spielten einen Tusch und noch weitere Stücke mitten im Regen. Der erste Banzen Freibier war schnell ausgeschenkt. Anschließend hieß es: Wohl dem, der einen Regenschirm hat oder einen Platz in einem Zelt ergatterte. Auf schlechtes Wetter haben sich die Vereine im Laufe der Jahre immer besser eingerichtet. So auch die Kundinger Schützen, vor deren Zelt diesmal „o‘zapft“ wurde. Das Zelt füllte sich und die angebotenen Steckerlfische fanden ihren Absatz.

Weniger trocken mussten die Feinschmecker auf die alljährlich begehrten Feuerwehr-Steaksemmeln warten. Vor dem Stand der Floriansjünger bildete sich trotz Regen die obligatorische Schlange. Schnell füllte sich auch das Zelt des Radfahrervereins, der mit leckeren Brotzeiten die Besucher lockte. Erfreulich war vor allem, dass die Kinder keineswegs wasserscheu waren. Beim Torwandschießen hatten die Kassiere des TSV Burgheim jede Menge zu tun. Eine Woche nach dem Jubiläum zum 100-Jährigen hatten die Youngsters weiterhin richtig Lust auf Fußball. Ähnlicher Andrang herrschte bei den Sportkeglern. Auf der Holzkegelbahn, die vom Regen zwar etwas glitschig war, versuchten sich die Hobbykegler an „Alle Neune“, was auf dem historischen Nachbau ohnehin schwer möglich ist.

Veranstalter sind trotz Wetter zufrieden

Gut beschirmt fanden das Geschicklichkeitsspiel für Kinder und der Auftritt eines Zauberers statt. Der Riesensandkasten dagegen blieb leer. Die Nachtschwärmer trafen sich wie gewohnt an der Cocktailbar der Kundiger Schützen und an der runden Pilsbar des Katholischen Burschenvereins Burgheim. Der Verein wies auf einem Riesentransparent auch schon auf ihr Jubiläumsfest im Jahr 2027 hin. Wenn auch am Sonntag alles andere als hochsommerliches Wetter herrschte, ließen viele Burgheimer ihre Küche kalt und besuchten das Marktfest an trockenen Stellen. Abschließend hätten sich die Vereine und sonstigen Anbieter besseres Wetter gewünscht. Berücksichtigt man die widrigen Verhältnisse, so waren sie letztlich doch noch zufrieden.