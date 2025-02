Burschenball in Schönesberg: Ein bunter Haufen Fröhlichkeit

Voll in der Hand der jungen Narren war das Gasthaus Daferner am Samstagabend beim Burschenball in Schönesberg. Unten im Saal heizte die Band Twister den Tanzenden ein, oben im proppenvollen kleinen Saal legte DJ Birdzz auf und sorgte für Bombenstimmung. Kreative Maschkerer trugen einen Lampenschirm zur eigenen Erleuchtung auf dem Kopf oder hatten gar die eigene Toilette um den Hals hängen. Obelix vergnügte sich ohne Asterix in der Kellerbar, eine männliche Pippi Langstrumpf ließ sich von einem rosa Plüschtier auf die Schultern nehmen. Eine fröhliche Gruppe aus Oberhausen kam als Maler verkleidet. „Wir haben uns gegenseitig angemalt“, verriet einer lachend. In ihren auffälligen, orangefarbenen Overalls waren die County Jail-Prisoner leicht jederzeit im Saal auszumachen. An der Bar im großen Saal waren lächelnde Mitarbeiter der Deutschen Post in gelb-blauen Poloshirts tätig, deren Kostümierung „eher Zufall“ als symbolisch gemeint war, wie eine Bardame meinte.

Burschenball in Schönesberg: Tobias Fischer will auch unter 18-Jährige für die Faschingsparty gewinnen

Die Garde aus Egweil kam zu früher Stunde, vielleicht weil das Publikum zu dem Zeitpunkt noch interessiert und aufnahmefähig war. Genügend Zuschauer waren es auf jeden Fall. Schon der erste Zubringerbus aus Neuburg war bis auf den letzten Platz ausgebucht, erzählte Burschenvereins-Vorsitzender Tobias Fischer. Die letzte Haltestelle konnte er deshalb schon gar nicht mehr anfahren. „Wir haben das aufgefangen, indem wir den Bus aus Königsmoos etwas umgeleitet haben.“

Icon Vergrößern Da soll noch einer sagen, Pink und Lila sind keine Farben für Männer! Beim Burschenball geben sich die Herren modebewusst. Foto: Andrea Hammerl Icon Schließen Schließen Da soll noch einer sagen, Pink und Lila sind keine Farben für Männer! Beim Burschenball geben sich die Herren modebewusst. Foto: Andrea Hammerl

Fischer war rundum zufrieden mit der Resonanz – auf den Ball an sich und auf die neuen Buslinien. Während es bisher nur eine Linie von und nach Burgheim gab, wurden diesmal vier Linien installiert, neben den erwähnten auch eine aus Pöttmes. Das Einzugsgebiet reicht bis hinter Ingolstadt und Eichstätt, tendenziell ist das Publikum etwas älter als früher. „Mehrheitlich Ü18“, meint Fischer, weshalb sich die Burschen etwas überlegen wollen, wie sie auch die Jungen zwischen 16 und 18 erreichen.

