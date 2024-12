Hoffnung auf eine weiße Weihnacht in Neuburg

Funkelnde Lichter, draußen glitzert weißer Schnee und man verbringt Zeit mit den Liebsten. So stellen sich die meisten einen idealen Heiligabend vor. In Neuburg konnte man in den vergangenen Jahren zumindest vom Schnee nur träumen. Laut Lothar Schleicher, Meteorologe aus Neuburg, der bei der Informationsstelle für Piloten am Bundeswehr-Flugplatz in Manching arbeitet, ist es möglich, dass Weihnachten dieses Jahr weiß sein wird.

„Ich war der Meinung, dass es total grün sein wird, jetzt sehe ich das mittlerweile anders“, sagt er. Laut lokalen Vorhersagen in der Informationsstelle für Piloten der Bundeswehr Manching soll es in der Nacht vom 23. auf den 24. Dezember schneien und teilweise stürmen. Die Nächte vor Heiligabend sollten allgemein stürmischer und kälter sein. Kalter Wind und Sonnenschein spielen dabei eine Rolle, ob der Schnee an den folgenden Tagen liegen bleibt oder nicht. Schleicher erklärt, es würde mit der Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent am 24. Dezember und 40 Prozent am 25. Dezember Schnee liegen bleiben.

Bekommt Neuburg eine weiße Weihnacht?

Der Meteorologe erzählt auch, dass der Flockentanz zu Weihnachten hin in Neuburg immer oder sehr schwach ausfällt. Das hat nicht viel mit der Höhenlage der Stadt zu tun, sondern eher damit, dass es hier keine Berge in der Nähe gibt. „Kaltlufteinbrüche und der Nordostwind, der sich in den Alpen anstaut, spielen eine wichtige Rolle für Schneefall“, erklärt Schleicher. Der meiste Schnee in Neuburg sei also der Rest von den Schneefällen, die aus dem Süden kommen und sich auf dem Weg auflösen.

Jedoch seien die extremen Schneestürme, die in den vergangenen drei Jahren in Neuburg jeden November ausgebrochen sind, sehr auffällig. Es hätte nicht unbedingt was mit dem Klimawandel zu tun, erklärt er, denn der Klimawandel in der Meteorologie spielt eine etwas andere Rolle als die, die sich die meisten Leute vorstellen. Er verlangsamt und zieht die Übergänge der Jahreszeiten in die Länge. Der Umschwung vom Sommer auf den Winter ziehe sich mit jedem Jahr immer weiter auseinander. „Wenn in Neuburg mal eine Kältephase anbricht, bleibt diese auch länger“, erklärt er deshalb. Das sei aber sehr unwahrscheinlich.