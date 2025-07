Die pure Freude am Singen: Ein musikalisches Feuer leuchtet in der Hofkirche

Eine sehr schöne Idee setzte der Chor Leuchtfeuer zum 40-jährigen Bestehen in die Tat um. Das Festprogramm in der bis auf den letzten Platz gefüllten Hofkirche unter Leitung von Michael Bachmann war in Lieder und Songs unterteilt, die den einzelnen Dirigenten über die vier Jahrzehnte hinweg zugeordnet waren.

So würdigte der 17-köpfige Chor, souverän begleitet vom aktuellen Chef Michael Bachmann am E-Piano, Michael Harnoss (Kontrabass) und Martin Zuber (Schlagzeug) die prägenden Personen seiner langen Erfolgsgeschichte. Und Leuchtfeuer zeigte zugleich, welche Bandbreite an musikalischen Stilrichtungen mit diesem Ensemble verbunden ist. Egal ob Spirituals, klassische sakrale Chorsätze, feurige afrikanische Klänge oder Jazz-Songs – quer durch zeigte sich die beachtliche Qualität dieses Klangkörpers.

Diese Qualität käme vielleicht noch besser zur Geltung, wenn es ein paar Männerstimmen über die wackeren beiden Tenöre und die zwei Bässe hinaus gäbe und sich Leuchtfeuer bei einigen Liedern ein strafferes Tempo zugetraut hätte. Aber das spielt keine wesentliche Rolle, und das Problem der eher dünn besetzten Männerriege trifft seit langer Zeit praktisch alle Laienchöre. Vielleicht gelingt es Leuchtfeuer nach diesem insgesamt tollen Jubiläumskonzert, ein paar Herren mehr zum Mittun zu motivieren.

Der größte Programmblock war mit dem Namen Josef Götzenberger verbunden, der 1985 den Chor begründete und ihn bis 2014 leitete. An den unvergessenen Musiker, der oft mit dem noch kleinen Chor daheim probte und die Sängerschar auch als begeisterter Koch verwöhnte, erinnerte Altistin Angelika Burghart (die einzige, die schon vor 40 Jahren aktiv war) in bewegenden Worten. „Denn er hat seinen Engeln befohlen...“ wurde zu einer ergreifenden musikalischen Ehrung für den frühverstorbenen Dirigenten, die niemanden in der Hofkirche unberührt ließ.

Die anderen mit dem Gründer des Chores verbundenen Stücke, etwa „Oh, Sinner Man“, „Over the Rainbow“ oder „Miteinander gehn“ zeigten die Freude am Singen, an den schönen Seiten des Lebens und auch die spirituelle Kraft, die in Leuchtfeuer wirkt, auf eine eher lockere Weise.

„Nun singt und rockt die Kirche“, so hatte es sich Stadtpfarrer Herbert Kohler zu Beginn gewünscht. Dieser Wunsch war den Sängerinnen und Sängern Befehl. „Wasma ajelile“, ein Song aus Ghana, brachte richtig Stimmung in die Bude (wenn man eine Kirche so nennen darf), Ähnliches gilt auch für „Love is all around“ und andere Songs aus der Zeit des Chorleiters Uli Höfle (2015 bis 2023) oder für den originellen „Parkplatzregen“ aus der Interims-Phase der Dirigentin Nicki Schiller. Die vitale Kraft der Musik aus Ghana lässt auch verstehen, warum die katholische Kirche in Afrika oder Asien dynamisch wächst, anders als im „alten“ Europa.

Der aktuelle Leiter Michael Bachmann, der diesmal als permanent geforderter Pianist nur sparsam Dirigier-Akzente setzen konnte, ist für Leuchtfeuer ein Glücksfall, wie aus dem Chor mehrfach zu hören war. Der A-Kirchenmusiker, der 2023 den Weg nach Neuburg fand, erschließt neue, auch anspruchsvolle musikalische Gefilde, die sich in der Hofkirche in drei Stücken aus „A little Jazz Mass“ von Bob Chilcott in erfreulicher Weise präsentierten. Die Harmonien und Rhythmen dieser Musik sind nur scheinbar einfach, sie verlangen den Akteuren einiges ab. Und sie haben es mit Bravour gemeistert.

Am Ende hatte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling noch ein kleines Geschenk für diesen „tollen Kulturträger“ in Neuburg parat. Und einen Wunsch: „Habt ihr am Dienstag um 17 Uhr Zeit, da ist Stadtratssitzung...“ fragte Gmehling, vielleicht nicht nur im Spaß. Wenn das Motto „Mit Musik geht alles besser“ stimmt, dann würde manche Debatte des Rates harmonischer, eleganter und wohl auch kürzer verlaufen. Mal sehen.