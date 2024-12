Unbekannte stehlen Christbäume

Bislang unbekannte Täter haben in Schrobenhausen in zwei Fällen Christbäume gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, entwendeten Unbekannte in der Zeit von Samstag bis Montag vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Augsburger Straße zwischen 30 und 40 Christbäume. Die Verkaufsfläche war zwar mit einem Bauzaun gesichert, allerdings stellte dieser kein größeres Hindernis dar. Die Bäume hatten einen Verkaufswert von rund 1000 Euro.

Unbekannte stehlen den Christbaum einer 70-Jährigen

Außerdem wurde in der Zeit zwischen Dienstag und Samstag vergangener Woche aus dem umzäunten Grundstück einer 70-Jährigen am Langwiesgraben ein Christbaum im Wert von etwa 50 Euro gestohlen. Der Täter drückte an einer Stelle den Zaun nieder und gelangte so auf das Grundstück. Nachdem er den Baum abgesägt hatte, verschwand er unerkannt mit dem Diebesgut. Zusätzlich entstand an dem Zaun ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. (AZ)