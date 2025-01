NR-Christbaumvoting: Das ist die Geschichte hinter dem Gewinnerbaum

25 Jahre lang hatte Familie Wolfensberger aus Oberhausen einen Weihnachtsbaum, wie er an Heiligabend wohl in vielen Tausend Wohnzimmern in Deutschland steht. Eine Tanne oder Fichte, geschmückt mit rot-goldenen Kugeln und Strohsternen. „Standard also“, sagt Anita Wolfensberger. Irgendwann wollte die Familie etwas Besonderes und gestaltete sich einen eigenen Baum. Der ist derart außergewöhnlich, dass er nun die Abstimmung der Neuburger Rundschau zum schönsten Christbaum in der Region gewonnen hat.

Zum Weihnachtsfest 2022, nach zwei Corona-Jahren, kam bei den Wolfensbergers der Wunsch nach etwas Neuem, nach etwas Nachhaltigem auf. Sie fragten sich: „Warum muss für uns jedes Jahr ein Baum gefällt werden?“ Also bauten sie sich selbst einen Christbaum aus Materialien, die schon da waren. Sie sammelten auf ihrem eigenen Hof Holzlatten. Die schnitten sie getreu einer Anleitung aus dem Internet zurecht und steckten sie in eine gelöcherte Metallstange. Ein Freund der Familie, er ist gelernter Schreiner, fertigte noch eine Holzspitze – fertig war der Christbaum der Marke Eigenbau. Dieser lässt sich zudem zusammenklappen und jedes Jahr aufs Neue hinter dem Wohnzimmerschrank hervorholen.

Familie Wolfensberger aus Oberhausen gewinnt NR-Christbaumvoting

An den ersten beiden Weihnachtsfesten kamen an diesen Holzbaum die altbekannten rot-goldenen-Kugeln. 2024 wollte Familie Wolfensberger dann endgültig etwas Neues und Ausgefallenes. Auf Wunsch der drei Kinder Leonhard, Magdalena und Valentina kamen die Kugeln weg und wurden durch verschiedene Miniatur-Fahrzeuge ersetzt. An diesem Weihnachtsfest lagen die Geschenke dann unter Traktoren, Landmaschinen, Lastwagen und anderen Gefährten. Vor allem Sohn Leonhard, ein Landmaschinenmechatroniker und als Kind großer Fan der Spielzeug-Fahrzeuge, freute sich über diese Art des Schmucks. Natürlich sorgte der Baum für Aufsehen im Familien- und Freundeskreis. „Es gab viel Gesprächsstoff“, berichtet Anita Wolfensberger und lacht.

Den Nutzerinnen und Nutzern gefiel er offenbar gut. Im Rahmen der Online-Abstimmung der Neuburger Rundschau holte der Baum der Familie Wolfensberger mit knapp einem Drittel der Stimmen, insgesamt 25, den Sieg. „Wir freuen uns riesig“, betont Wolfensberger. Noch sei unklar, wie das Schmuckstück zum kommenden Weihnachtsfest aussehen soll. „Wir lassen uns von unseren Kindern überraschen.“ (ands)