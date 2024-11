Couch brennt im Ingolstädter Norden – Wohnung ist unbewohnbar

Zu einem Zimmerbrand wurde die Feuerwehr in der Nacht auf Montag in die Weißenhornstraße im Norden von Ingolstadt gerufen. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle war bereits dicker schwarzer Rauch aus der Dachgeschosswohnung im dritten Obergeschoss zu sehen.

Feuerwehr bekämpft Zimmerbrand in Ingolstadt

Die Mieterin berichtete vom Brand einer Wohnzimmercouch, welcher von ihr aber bereits abgelöscht wurde. Ein Feuerwehr-Trupp mit Atemschutzgerät drang in die Wohnung vor. Er führte Nachlöscharbeiten durch und trug die verbrannte Couch auf den Balkon der Wohnung.

Mit einem Drucklüfter wurde der Rauch von der Feuerwehr ins Freie gedrückt. Die Wohnung ist durch den Brand nicht mehr bewohnbar. Die Mieterin wurde zur Untersuchung dem Rettungsdienst übergeben. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (AZ)