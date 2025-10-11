Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

CSU-Büro in Neuburg mit politischen Parolen beschmiert

Neuburg

Unbekannte beschmieren CSU-Büro in der Innenstadt

Das Stimmkreisbüro in der Neuburger CSU-Geschäftsstelle in der Neuburger Färberstraße wurde mit politische motivierten Sprüchen beschmiert.
Von Anna Hecker
    • |
    • |
    • |
    Die Fensterscheibe des CSU-Büros in der Neuburger Innenstadt ist mit politischen Parolen beschmiert worden. Der Vorfall wurde der Polizei bereits gemeldet.
    Die Fensterscheibe des CSU-Büros in der Neuburger Innenstadt ist mit politischen Parolen beschmiert worden. Der Vorfall wurde der Polizei bereits gemeldet. Foto: Anna Hecker

    Die Fensterscheibe des CSU-Stimmkreisbüros in der Färberstraße der Neuburger Innenstadt ist in der Nacht von Freitag auf Samstag mit roter und schwarzer Schrift beschmiert worden. Der Vorfall wurde bereits bei der Polizei gemeldet. Aktuell gebe es noch keine Hinweise auf die Täter, heißt es.

    Neuburg: CSU-Büro mit politischen Parolen beschmiert

    In roter Farbe ist auf der Glasscheibe die Zahl 161 zu lesen, welche oft als Symbol für die Antifa (Antifaschistische Aktion) verwendet wird. Außerdem wurde „Rote Front“ auf die Scheibe geschmiert und darunter in schwarzer Farbe „Free Gaza“. Damit lässt sich hinter der Tat ein politisches Motiv vermuten. Weitere Informationen folgen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden