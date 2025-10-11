Unbekannte beschmieren CSU-Büro in der Innenstadt

Die Fensterscheibe des CSU-Stimmkreisbüros in der Färberstraße der Neuburger Innenstadt ist in der Nacht von Freitag auf Samstag mit roter und schwarzer Schrift beschmiert worden. Der Vorfall wurde bereits bei der Polizei gemeldet. Aktuell gebe es noch keine Hinweise auf die Täter, heißt es.

Neuburg: CSU-Büro mit politischen Parolen beschmiert

In roter Farbe ist auf der Glasscheibe die Zahl 161 zu lesen, welche oft als Symbol für die Antifa (Antifaschistische Aktion) verwendet wird. Außerdem wurde „Rote Front“ auf die Scheibe geschmiert und darunter in schwarzer Farbe „Free Gaza“. Damit lässt sich hinter der Tat ein politisches Motiv vermuten. Weitere Informationen folgen.