Dachstuhlbrand in Königsmoos: Wohnheim-Rohbau steht in Flammen – Brandursache ist unklar

In Königsmooser Ortsteil Obermaxfeld ist am Dienstagmorgen (24.06.2025) der Dachstuhl eines Hauses in Brand geraten – dieses befindet sich noch im Bau.

Feuerwehr löscht Brand in neu gebautem Wohnheim – Polizei ermittelt zur Ursache

Beim Eintreffen schlugen der Feuerwehr bereits Flammen aus dem Gebäude entgegen. Die Einsatzkräfte starteten umgehend einen Löschangriff – sowohl von außen als auch im Inneren des Rohbaus. Glücklicherweise befand sich niemand im Haus. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen, derzeit laufen noch Nachlöscharbeiten. Zur Brandursache hat die Polizei nun die Ermittlungen aufgenommen. Diese Informationen gehen aus einer Pressemitteilung hervor. (AZ)