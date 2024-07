Die 46. Bayerische Kartoffelkönigin heißt Daniela Dreher. Sie kommt aus Klingsmoos, ist von Beruf Industriekauffrau mit Fortbildung zum Wirtschaftsfachwirt und beschäftigt bei einem Tiefbauunternehmen in Neuburg. Die 23-Jährige wurde im Rahmen eines Festabends in der Alten Schweißerei in Schrobenhausen gekrönt.

