Brandl zu wegen Betriebsausflug: Stadtwerke rudern nach Kritik zurück

Die Terminplanung für den Betriebsausflug der Neuburger Stadtwerke hat es am Dienstagabend sogar bis in den Stadtrat geschafft. Denn eigentlich wollten die insgesamt 120 Mitarbeiter am Donnerstag, 18. Juli, gemeinsam den Tag verbringen. Weil zu diesem Team auch die Angestellten aus dem Brandlbad gehören, hätte das Freibad geschlossen. Wie es dazu kam und warum das Bad nun doch geöffnet hat, erklärte Stadtwerke-Leiter Florian Frank in der Sitzung.

